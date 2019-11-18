بالمواعيد.. مصر وجزر القمر ضمن مباريات أفريقية وأوروبية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: يستعد منتخب مصر لمباراته الثانية بتصفيات أمم أفريقيا 2021 عندما يلعب خارج ملعبه أمام جزر القمر اليوم الاثنين. ويرصد الخليج 365 أبرز مباريات اليوم (الاثنين) بالتصفيات الأفريقية أو الأوروبية بالمواعيد والقنوات الناقلة. - التصفيات الأفريقية جزر القمر- مصر في الساعة الثالثة عصرًا عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1". بوتسوانا- الجزائر في الساعة التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي 2". Advertisements - تصفيات أمم أوروبا إسبانيا- رومانيا في الساعة العاشرة إلا الربع عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1". إيطاليا- أرمينيا في الساعة العاشرة إلا الربع عبر قناة "بي إن سبورس إتش دي 4". جبل طارق- سويسرا في الساعة العاشرة إلا الربع عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي 5". لمتابعة جدول مباريات اليوم الاثنين بالكامل والمواعيد والنتائج أول بأول.. اضغط هنا

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