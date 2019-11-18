محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بشكل كبير على تشكيل المنتخب لمباراة جزر القمر بالتصفيات الأفريقية. ويلعب منتخب مصر مباراة الجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا 2021 خارج ملعبه أمام جزر القمر اليوم الإثنين. وتعادل منتخب مصر في افتتاح مشواره بالتصفيات بملعب برج العرب أمام منتخب كينيا بهدف لكل فريق، بينما فاز منتخب جزر القمر على توجو بهدف نظيف. وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: أيمن أشرف – محمود علاء – أحمد حجازي – محمد هاني. خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" – محمد مجدي "أفشة" – محمود حسن "تريزيجيه". خط الهجوم: محمود عبدالمنعم "كهربا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جزر القمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.