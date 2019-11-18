رياضة | نجم تشيلسي يتحسر على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي يتحسر على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وانضم كوفاسيتش لنادي تشيلسي الإنجليزي قادماً إليه من نادي ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2015، وحصل مع الفريق على ثلاثة بطولات دوري أبطال أوروبا بالإضافة للقب وحيد للدوري الإسباني.
ورحل كوفاسيتش نحو تشيلسي الإنجليزي في صيف عام 2018 على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء، قبل أن تقوم إدارة البلوز بتفعيل بند شراء العقد في الصيف الماضي.
وحصل كوفاسيتش مع البلوز على لقب واحد فقط وهو بطولة الدوري الأوروبي عام 2019 بعد الفوز في المباراة النهائية على نادي أرسنال الإنجليزي.