رياضة | مفاجأة.. بديل إيمري في آرسنال إسباني آخر خلال شهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بديل إيمري في آرسنال إسباني آخر خلال شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إنجليزية اليوم الإثنين أن نادي آرسنال قد أوضح إمكانية تعيين المدرب الإسباني لويس إنريكي كمدير في أعقاب الأداء السيئ للنادي في الآونة الأخيرة تحت قيادة أوناي إيمري.

يجد إيمري نفسه تحت الضغط بعد أن حقق فوزًا واحدًا فقط من آخر ست مباريات له - تعويذة تركت المدافعين في المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي.

يُزعم أن المدرب الإسباني أوناي إيميري لديه شهر واحد أو ست مباريات لإنقاذ منصبه في الإمارات.

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وفقًا للصحيفة الإنجليزية " Football London" ، ينظر آرسنال إلى إنريك كمرشح محتمل لهذا الدور إذا فشلت النتائج في التحسن في ظل النظام الحالي.

استمتع انريكي بفترة ناجحة كمدير لبرشلونة بين عامي 2014 و 2017 ، وفاز بالثلاثية خلال موسمه الأول في الكامب نو .

اللاعب البالغ من العمر 49 عامًا ، والذي تولى مهمة أسبانيا بعد نهائيات كأس العالم 2018 ، عاطل عن العمل منذ يوليو من أجل قضاء المزيد من الوقت مع أسرته .