رياضة | هل ينقذ التوقف الدولي مستقبل زيدان؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينقذ التوقف الدولي مستقبل زيدان؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد التوقف الدولي للمنتخبات الحالي خلال شهر نوفمبر تألق الكثير من لاعبي ريال مدريد الإسباني، وهذا ما سيعود بالخير على الفريق الملكي بعد إنتهاء هذا التوقف حيث سيكون زيدان في حالة جيدة مع اللاعبين الذين عادوا لمستواهم بشكل كبير.



وانضم 14 لاعبا من ريال مدريد لمنتخباتهم في الفترة الحالية، حيث انضم كل من لوكا مودريتش، رافائيل فاران، أريولا، سيرجو راموس، داني كارفخال، كورتوا، ايدين هازارد، توني كروس، كاسيميرو، رودريجو، فالفيردي، خاميس رودريجيز، ميليتاو، جاريث بيل.



ولكنهم أصبحوا 13 لاعبا بعد عودة اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز إلى ريال مدريد من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع الفريق والاستعداد مع الفريق للمباريات المقبلة. Advertisements



وشارك اللاعب الشاب رودريجو مع المنتخب البرازيلي ضد منتخب الارجنتين في المباراة الودية التي أقيمت في السعودية، وذلك بعد تألقه مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة وتسجيله هاتريك بشباك جالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا.



وسجل توني كروس هدفين مع منتخب بلاده المانيا هدفين في المباراة التي جمعت بين فريقه ومنتخب روسيا البيضاء، وقاد المنتخب للصعود بشكل رسمي إلى اليورو المقبل، واحرز ايضا ايدين هازارد لاعب منتخب بلجيكا هدفين مع منتخب بلاده ضد منتخب روسيا في المباراة التي شهدت تألق تيبو كورتوا مواطن هازارد في المنتخب وفي ريال مدريد.