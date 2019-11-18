رياضة | اختبار صعب لحسام البدري مع منتخب مصر أمام جزر القمر اليوم

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يواجه المنتخب الوطني المصري نظيره منتخب جزر القمر اليوم الإثنين 18 نوفمبر في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر اليوم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية ، وستنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جزر القمر اليوم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق علي محمد علي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جزر القمر

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتحي ، محمود علاء ، أحمد حجازي ، عبد الله جمعة.

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في خط الوسط: طارق حامد ، عمرو السولية ، أحمد سيد زيزو ، محمد مجدي أفشة ، محمود حسن تريزيجيه.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

وانتهت مباراة منتخب مصر أمام منتخب كينيا بالتعادل بهدف وحيد في كل شبكة ، وكانت منذ عدة أيام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وتضم المجموعة السابعة من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 كلاً من منتخب مصر ، كينيا ، جزر القمر ، توجو.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة السابعة ، بتصفيات أمم إفريقيا 2021 برصيد نقطة وحيده من أصل مباراة واحده ، خاضها حتى الآن وكانت أمام كينيا.

أمام عن منتخب جزر القمر فهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 برصيد 3 نقاط من أصل مباراة واحده أيضا خاضها أمام منتخب الفراعنة.