رياضة | ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع موهبة البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع موهبة البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني موقف النادي من التعاقد مع موهبة الدولي الألماني خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق مع مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان.



جاريث بيل يقترب من الرحيل عن ريال مدريد :- وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا صن"، إن ريال أصبح واثق من رحيل اللاعب الويلزي جاريث بيل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما استبعاده من حسابات زيدان في الفترة الأخيرة من المباريات.

بايرن ميونيخ يتسبب في انسحاب الريال من صفقة هافيرتز :- وأيضا أشارت بعض التقارير الإسبانية عن صعوبة تعاقد ريال مدريد مع كاي هافيرتز لاعب فريق بايرن ليفركوزن الألماني، خاصة وأن فريق بايرن ميونيخ يدخل في الصفقة بقوة لجلب اللاعب الشاب. Advertisements

ويرصد فريق بايرن ميونيخ الألماني مبلغ قيمته 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع صاحب الـ21 عاما، وهذا المبلغ سيصعب المهمة على الملكي للتعاقد مع هافيرتز.

كبار أوروبا يريدون ضم نجم الدوري الألماني :- وتسعى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى لضم موهبة البوندسليجا امثال فريقي برشلونة وريال مدريد الإسباني، وأيضا فريق يوفنتوس الإيطالي، وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.