رياضة | بعد حسم نهائي كأس العالم للناشئين.. البرازيل تطارد نيجيريا على زعامة العالم

حقق المنتخب البرازيلي تحت 17 إنجاز كبير بعد التتويج بلقب كأس العالم، علي حساب نظيره المكسيكي، في نهائي كأس العالم للناشئين ، بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم الاثنين ، على ملعب بيزيراو في مدينة جاما البرازيلية، في حضور جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

بعد حسم نهائي كاس العالم للناشئين البرازيل تطارد نيجيريا على صدارة بطولات الشباب

وبهذا اللقلب يصل المنتخب البرازيلي للقب الرابع في تاريخه في البطولة القارية، في نفس الفئة العمرية، وبفارق لقب وحيد عن أقرب منافسيه المنتخب النيجيري صاحب الخمس ألقاب، وفي المقابل توج المنتخب المكسيكي بالبطولة مرتين فقط، خلال مسيرته في البطولة القارية، والتي كان يمني النفس الليلة بمعانقة الذهب، ومعادلة لقب البرازيل .

وكان قد تأهل ناشئي البرازيل للمباراة النهائية، عقب تخطيهم منتخب فرنسا، فى نصف النهائي، بنتيجة 3 - 2، فى لقاء مثير، حسمه أصحاب الأرض في النهاية.

وتأهل القطب الثاني في المباراة النهائية المنتخب المكسيكي، على حساب منتخب هولندا، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى، بالتعادل 1 – 1 في كل شبكة.

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وشهد اللقاء ندية كبيرة من طرفي المباراة وظل حتى الدقائق الأخيرة معلق وحسمته البرازيل في الدقائق الأخيرة وبفضل تقنية الفار وكانت تفاصيل اللقاء كالتالي :-

بدء اللقاء بعض الفرص المؤثرة لمنتخب البرازيل الذي كان أكثر خطورة على مرمي المكسيك خلال الخمسة والأربعون دقيقة الأولي، بينما لم يظهر كثيراً المنتخب المكسيكي الذي كان متحفظاً بعض الشئ.

وفي الشوط الثاني فاجئ المنتخب المكسيكي نظيره البرازيلي بهدف التقدم عن طريق اللاعب بريان جونزالز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وسجل مهاجم البرازيل كايو جوروج هدف التعادل لأصحاب الأرض والجمهور في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، من علامة الجزاء.

وحسم اللاعب لازارو فينسوي نتيجة المواجهة، بهدف في الدقيقة 93 بعد إستقباله عرضيه أسكنها في الشباك المكسيكية معلناً تتويج البرازيل باللقب.