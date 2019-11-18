رياضة | اليوم.. ميسي يقود الأرجنتين أمام الأوروجواي على أرضية الكيان الصهيوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. ميسي يقود الأرجنتين أمام الأوروجواي على أرضية الكيان الصهيوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المنتخب الأرجنتيني وبقيادة ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني الى الكيان الصهيوني منذ ساعات الى الكيان الصهيوني لمواجهة منتخب الأوروجوي ودياً اليوم في المباراة الودية الثانية لمنتخب التانجو وذلك بعد مواجهة البرازيل في السعودية في المباراة التي انتهت لصالح رفقاء ميسي بهدف نظيف أحرزه البرغوث من متابعة لركلة جزاء.

وسبق ذهاب المنتخب الأرجنتيني بقيادو ميسي الى الكيان الصهيوني احتجاجات كبيرة من الشعب الأرجنتيني إعتراضا من الجماهير على الإجرام الذي تقوم به دولة الكيان ولذلك تم إلغاء ودية لمنتخب "التانغو" أمام اصحاب الأرض بعد الاحتجاجات التي طالبت حينها بعدم إجراء اللقاء منذ قرابة العام، وتأتي مباراة اليوم بعد عام من إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن تُجرى بين الأرجنتين والكيان الصهيوني والتي أثارت موجة من الغضب والاحتجاجات من قبل العرب الفلسطينيين وانتقادات قاسية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد منتخب "ألبيسيلستي". ونشرت العديد من المواقع الاخباراية صور لبعثة المنتخب الارجنتيني عقب وصول ميسي ورفاقه إلى مطار بن-غوريون بالقرب من مدينة تل أبيب.

وأكد ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ، أن الفريق يعاني من الارهاق بشدة بسبب كثافة المبارايات التي يخوضها اللاعبيين في هذه الأثناء وكان أخرها مباراة الـ"سوبر كلاسيكو" الودي أمام البرازيل بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الموقعة التي جمعت بينهما الجمعة على ملعب الملك سعود في الرياض في المملكة العربية السعودية. ورد سكالوني على تسأؤل امكانية مشاركة ميسي في المباراة: ميسي سيكون متواجد في المباراة بامكانكم أن تبقوا هادئين، وأنه سيتخذ قراره بشأن التشكيلة التي ستواجه الأوروغواي اليوم الإثنين بعد أن يرتاح اللاعبون، مشيرا الى أنهم مرهقون، من دون أي مشاكل جسدية، ولكنهم متعبون وحسب" وأنه "لذا سننتظر". وفي المقابل عبر المنتخب الأوروجوياني عن قلقه بسبب أعمال العنف التي اندلعت الخميس بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.