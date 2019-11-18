رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 18 - 11 - 2019.. مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 18 - 11 - 2019.. مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام بعض المباريات اليوم الأثنين الموافق 18 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مصر ضد النيجر في تصفيات أمم أفريقيا، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

بدأت مباريات اليوم بمواجهة البرازيل والمكسيك، في نهائي كأس العالم للناشئين، حيث بدأت المباراة في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا "الجولة الثانية"

جزر القمر x مصر، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.

ساو تومي وبرينسيبي x غانا، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

كينيا x توجو، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

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بوتسوانا x الجزائر، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا "الجولة العاشرة"

اسبانيا x رومانيا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.

إيطاليا x أرمينيا، تتقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.

السويد x جزر فاروه، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 6.

جدول مواعيد مباريات اليوم الودية

الأرجنتين x أوروجواي، تقام المباراة في تمام 9:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:15 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 13.