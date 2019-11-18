رياضة | عاجل.. البدري يخطط للإطاحة بنجوم الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البدري يخطط للإطاحة بنجوم الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري الإطاحة ببعض اللاعبين من التشكيلة الأساسية للفراعنة خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تراجع نتائج المنتخب وتعادله المخيب مع منتخب كينيا 1-1 في الجولة الأولي من تصفيات أمم إفريقيا.

محمد النني أول ضحايا "البدري" في منتخب مصر:

وجاء محمد النني نجم فريق بشكتاش التركي ومنتخب مصر على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للخروج من حسابات حسام البدري في منتخب مصر خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد تراجع مستوي اللاعب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وتلقيه انتقادات لاذعة من الجمهور بسبب مستواه السيئ.

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وكان ينوي حسام البدري ابعاد اللاعب عن تشكيلة الفراعنة أمام منتخب جزر القمر في المباراة القادمة بالتصفيات، ولكن إصابة حمدي فتحي لاعب الأهلي أعادته مجددًا للحسابات، ويبحث "البدري" عن لاعب وسط جديد لضمه للمنتخب في الفترة المقبلة بدلًا من "النني".

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا:

حصل منتخب مصر على نقطة وحيدة في تصفيات أمم إفريقيا 2021 بعد التعادل مع منتخب كينيا في مباراته الأولي بالتصفيات 1-1، بينما يتصدر منتخب جزر القمر الترتيب برصيد 3 نقاط بعد فوزه علي منتخب توجو بهدف دون رد.

ويلتقي منتخب مصر مع جزر القمر في تمام الثالثة عصر الاثنين 18 نوفمبر الجاري، في اطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، ويتطلع الفراعنة للفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل انتزاع صدارة المجموعة .