رياضة | مدرب ريال مدريد السابق يتغنى بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ريال مدريد السابق يتغنى بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سانتياجو سولاري المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه يتمنى تولي قيادة تدريب أحد الأندية في البريميرليج بالفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الدوري الإنجليزي يعد من اقوى البطولات في العالم.

مدرب ريال مدريد يتمنى التدريب في البريميرليج :-

وقال سولاري في تصريحات حسب صحيفة "ديلي ميل" : "اتابع الدوري الإنجليزي بشكل مستمر في السنوات الماضية، حيث تشهد البطولة الكثير من اللحظات التاريخية في كرة القدم على مستوى العالم".

واضاف : "البريميرليج يملك لاعبين على مستوى كبير للغاية، وأيضاً افضل المدربين يقودن الأندية هناك في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى التنافس الكبير التي تشهده البطولة بين الأندية".

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مدرب ريال مدريد يتحدث عن قوة الدوري الإنجليزي :-

وتابع : "الموسم الماضي كان تاريخيا بالنسبة للأندية الانجليزية، حيث شهدت البطولات الأوروبية نهائيين في نفس السنة بين أربعة أندية إنجليزية، وهذا ما يدل على قوة البطولة المحلية في انجلترا".

وكان فريق ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح قد نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير بعد الفوز بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد، بينما حقق فريق تشيلسي لقب اليوروباليج على حساب فريق أرسنال بالمباراة النهائية.

يذكر أن سانتياجو سولاري تولي تدريب ريال مدريد في 32 مباراة بجميع البطولات، حيث حقق الفوز في 22 مباراة، بينما تعادل في مواجهتين فقط، وتعرض للهزيمة في 8 مواجهات.