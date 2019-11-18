اونلاين | yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب مصر نظيره جزر القمر الاثنين الموافق 18 نوفمبر الحالي، في إطار مباريات ذهاب الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجزر القمر على ملعب "مالوزين" في تمام الساعة 3 عصرًا، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات beIN Sports HD 1، و"تايم سبورت" بث أرضي.

وكان منتخب مصر تعادل أمام كينيا في الجولة الأولى على ملعبه بنتيجة 1-1، فيما نجح منتخب جزر القمر في الفوز على توجو خارج الديار بهدف دون رد.

وتعد المباراة التي تجمع المنتخبين غدًا هي الأولى بين مصر وجزر القمر في تاريخ المنتخبين، سواء في التصفيات أو في أمم أفريقيا، وحتى على صعيد المواجهات الودية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد جزر القمر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود علاء، أحمد حجازي، عبد الله جمعة.

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خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

نتيجة مباراة مصر الماضية في البطولة

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب كينيا إيجابيا بهدف لكل فريق منذ عدة أيام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 رفقة كل من منتخب كينيا وجزر القمر وتوجو.

ترتيب مصر وجزر القمر في مجموعتهم

ويتواجد منتخب مصر في المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا 2021 برصيد نقطة وحيده من أصل مباراة واحده خاضها حتى الآن.

فيما يحتل منتخب جزر القمر صدارة جدول ترتيب المجموعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 برصيد 3 نقاط من أصل مباراة واحده أيضا خاضها .