الجزائر يحل ضيفاً على بوتسوانا ضمن منافسات الجولة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا 2021

يحل منتخب الجزائر يحل ضيفاً على بوتسوانا ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، من أجل مواصلة عروضه القوية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

ويخوض منتخب الجزائر لقاء اليوم ساعيا لتحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل مواصلة الاحتفاظ بصدارة المجموعة الثامنة، والوصول إلى النقطة السادسة بينما يسعي منتخب بوتسوانا عن تحقيق فوزه الأول له في التصفيات، ومن المتوقع ان يدخل المنتخب الأخضر لقاء اليوم بتشكيل يضم:

مبولحي – قديورة – عطال – ماندي – بن سبعيني- بلعمري – فيغولي – بناصر – سوداني – بونجاح – بلايلي.

يذكر ان الجزائري يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط قبل مواجهة بوتسوانا بالجولة الثانية، متفوقاً بفارق نقطتين على بوتسوانا وزيمبابوى.