التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جزر القمر اليوم بتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري مع منتخب جزر القمر اليوم الإثنين، فى الثالثة عصراً بموروني بجزر القمر ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي مقرر إقامتها في الكاميرون.

حيث ستقام المباراة على استاد «مالوزينى» والذي يسع لـ10 آلاف مشجع بالعاصمة مورونى عصر اليوم، ومن المتوقع أن يدخل كابتن حسام البدري اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: أحمد فتحي ومحمود علاء وأحمد حجازي وعبد الله جمعة.

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في الوسط: أحمد سيد «زيزو» وطارق حامد ومحمد مجدي أفشة ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد النني.

في الهجوم: محمود «كهربا».

اما عن ترتيب المجموعات فيمتلك منتخب جزر القمر صيد 3 نقاط ويتصدر المجموعة السابعة، وذلك عقب الفوز على توجو بهدف نظيف، أما منتخب مصر فقد تعادل مع كينيا بهدف لكل منهما باللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.