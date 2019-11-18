شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يبحث عن "تصحيح المسار" أمام جزر القمر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري مواجهة صعبة عندما يحل ضيفاً على منتخب جزر القُمر فى الثالثة عصر اليوم باستاد " دي موروني" ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون .

وتكمن صعوبة اللقاء فى سببين الأول هو التعادل المخيب للأمال للفراعنة أمام كينيا 1 / 1 فى ضربة البداية باستاد برج العرب بالإسكندرية ، والسبب الثانى هو تحقيق منتخب جزر القمر لمفاجأة بالفوز على منتخب توجو بهدف دون رد على ملعب الأخير.

يدخل حسام البدري المدير الفني للمنتخب لقاء جزر القمر ولا بديل أمامه إلا تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله فى التأهل لأمم افريقيا ، حيث تنص اللوائح على تأهل صاحب المركز الأول و الثاني من كل مجموعة للدور الثاني وفي حالة تحقيق أى نتيجة غير الفوز سيصعب من مهمة الفراعنة فى الأدوار المقبلة.

يدرس الجهاز الفني للمنتخب العديد من خطط اللعب التى سيخوض بها مباراته أمام جزر القمر و إجراء تغييرات فى بعض المراكز لتعديل الأداء عن مباراة كينيا التى شهدت تراجع فى مستوي الفريق ككل ومستوى بعض اللاعبين ، ، ولكن ويواجه حسام البدري أزمة فى مباراة اليوم أمام وهي قلة الأوراق الرابحة الموجودة معه على دكة البدلاء مما يدفعه للاعتماد على معظم العناصر التى لعبت مباراة كينيا مثل محمد الشناوي فى حراسة المرمى أمامه أحمد فتحي و أحمد حجازي و محمود علاء ، بينما تتجه النية للدفع بأيمن أشرف للتأمين الدفاعي على حساب عبدالله جمعه وفى الوسط طارق حامد و عمرو السولية أمامهما محمود تريزيجيه بينما هناك مفاضلة للدفع بمحمود كهربا فى مركز صانع العاب على حساب محمد مجدي افشه الذى يرغب الجهاز الفني فى الاستفادة من مهاراته فى الشوط الثاني ، كما سيتم الدفع بحسين الشحات فى الجناح الأيمن وسط منافسة كبيرة مع أحمد سيد زيزو و الإعتماد على مهاجم صريح وهو حسام حسن من أجل مواجهة الأطوال فى منتخب جزر القمر فى خط الدفاع .

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري على استمرار تواجد محمد النني المحترف بفريق بيشكتاش التركي على دكة البدلاء وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر استمرار تواجد الثنائى طارق حامد و عمرو السولية لقيادة وسط الفراعنة فى مباراة جزر القمر تحديداً بعد ابتعاد النني عن مستواه المعروف فى الفترة الأخيرة ، و عقد الجهاز الفني جلسات مع النني من أجل تهيئته نفسياً للعودة للتألق مع المنتخب ومع ناديه الجديد بيشكتاش التركي.

كما يواجه الجهاز الفني للمنتخب أزمة كبيرة خلال مباراة اليوم وهي إرتفاع درجة الرطوبة لأكثر من 75% مما يسبب أزمة إرهاق للاعبين طوال اللقاء ، ليطلب الجهاز من مراقب المباراة إيقاف اللقاء فى الدقيقة 30 لإراحة اللاعبين وتناول العصائر و المياه لمواجهة درجة الرطوبة و طالب اللاعبين بتقسيم مجهودهم خلال اللقاء و الاعتماد على تناقل الكرة بين الأقدام خوفا من التعرض للإجهاد و الإصابات.

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في ذات الصدد، يبحث منتخب جزر القمر عن تحقيق مفاجأة جديدة وذلك بالفوز على منتخب مصر لمواصلة الانفراد بصدارة المجموعة.

ويدخل منتخب جزر القمر مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزاً غالياً على توجو بهدف دون مقابل بالعاصمة التوجولية "لومي"، ضمن منافسات الجولة الاولى، ساعياً لحصد ثلاث نقاط جديدة لاسيما وأنه سيكون متسلحاً بعاملي الارض والجمهور.

وأكد أمير عبده المدير الفنى لمنتخب جزر القمر، أن منتخب بلاده سيقدم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الفوز على مصر.

وقال أمير عبده، فى تصريحات لوسائل الإعلام فى جزر القمر، "قطعنا نصف المشوار فى ضربة البداية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، كانت لدينا مباراة مهمة أمام توجو نجحنا خلالها فى تحقيق الفوز، واليوم لدينا مباراة أخرى لا تقل أهمية أمام مصر ستقام على ملعبنا ووسط جماهيرنا".

وأضاف "لا نخشى مواجهة المنتخب المصرى سنسعى جاهدين لتقديم أفضل ما لدينا فى المباراة، اللاعبون يتحلون بالثقة والروح القتالية لتحقيق الفوز".

ومن المنتظر أن يدخل منتخب جزر القمر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، علي أحمد في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: نجيم عبده، قاسم مداهوما، شاكر الحظير، عبد الله علي محمد، وفي خط الوسط: فؤاد بشيرو، يوسف مشنجاما، فايز سليمان، بكاري سيد، وفي خط الهجوم: الفاردو بن محمد، إبوروا نور الدين.