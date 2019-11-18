شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يسافر الى المانيا اليوم لاجراء جراحة "غضروف الركبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه حمدى فتحى، لاعب الأهلي، إلى ألمانيا اليوم ،الاثنين ، للخضوع لجراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده فى معسكر المنتخب الوطنى الأول أثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة فى التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.

وكانت الأشعة التى خضع لها حمدى فتحى أثناء وجوده مع المنتخب أكدت إصابته بقطع فى غضروف الركبة، ثم خضع لفحص طبى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، والذى أكد ضرورة التدخل الجراحي، وتم الاتفاق على سفر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج.

وحصل اللاعب على 20 ألف يورو بعدما وافق النادى على سفر اللاعب لإجراء هذه الجراحة خلال اليومين المقبلين للتعافي من الأصابة التى سيغيب بسببها عن الملاعب مدة تتراوح من 8 إلى 12 أسبوع قبل العودة مرة أخرى لتدريبات الفريق الجماعية.