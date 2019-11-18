شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد عودة كاسونجو إلى التدريبات قبل انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو الزمالك، استبعاد مشاركة الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق فى التدريبات الجماعية، انتظاراً لفترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، وذلك بعد فسخ اللاعب لإعارته إلى الوداد المغربى لعدم قيده وعدم حصوله على مستحقاته.

وأخطر أمير مرتضي المشرف علي الكرة بالزمالك، كاسونجو، بأنه سيتم تحديد مصيره خلال الفترة القادمة بعد عودته للأبيض مع إخطاره بالقرار بعد العودة لمجلس الإدارة والصربي ميتشو المدير الفني للفريق حتي يتمكن من اللاعب للوصول إلي الجاهزية اللازمة للمشاركة في المباريات بداية من شهر يناير القادم بجانب مناقشة العروض المقدمة له حال عدم وجود رغبة في عودته للفريق خلال انتقالات الشتاء وهو ما سيتم حسمه بصورة نهائية خلال الفترة المقبلة بالقلعة البيضاء.

وبذلك خرج كاسونجو من حسابات المشاركة فى تدريبات الزمالك الجماعية خلال الفترة الجارية حيث يؤدى اللاعب تدريبات خاصة إنه لن يتمكن من المشاركة مع الفريق فى الوقت الحالى فى المباريات الرسمية.