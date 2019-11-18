شكرا لقرائتكم حمدى فتحى يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصل اللاعب على 20 ألف يورو بعدما وافق النادى على سفر اللاعب لإجراء هذه الجراحة خلال اليومين المقبلين للتعافي من الأصابة التى سيغيب بسببها عن الملاعب مدة تتراوح من 8 إلى 12 أسبوع قبل العودة مرة أخرى لتدريبات الفريق الجماعية.
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