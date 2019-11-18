شكرا لقرائتكم حمدى فتحى يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه حمدى فتحى، لاعب الأهلي، إلى ألمانيا اليوم ،الاثنين ، للخضوع لجراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده فى معسكر المنتخب الوطنى الأول أثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة فى التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.

وكانت الأشعة التى خضع لها حمدى فتحى أثناء وجوده مع المنتخب أكدت إصابته بقطع فى غضروف الركبة، ثم خضع لفحص طبى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، والذى أكد ضرورة التدخل الجراحي، وتم الاتفاق على سفر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج.

وحصل اللاعب على 20 ألف يورو بعدما وافق النادى على سفر اللاعب لإجراء هذه الجراحة خلال اليومين المقبلين للتعافي من الأصابة التى سيغيب بسببها عن الملاعب مدة تتراوح من 8 إلى 12 أسبوع قبل العودة مرة أخرى لتدريبات الفريق الجماعية.