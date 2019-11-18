شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يطالب البدرى بثبات تشكيل المنتخب أمام جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر السابق من حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول بضرورة تثبيت التشكيل أمام جزر القمر فى المواجهة التى ستجمعهما عصر اليوم الإثنين فى ثانى مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

و قال بسيونى فى تصريح لـ الخليج 365 أن المحافطة على التشكيل ضرورة للتحلى بالهدوء و التركيز ، مؤكدا على أهمية البدء بالهجوم و إستغلال الفرص المتاحة أمام المرمى .

تعادل المنتخب فى ضربة البداية أمام كينيا بنتيجة 1 / 1 وسط أداء متواضح لمعظم اللاعبين .

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وكانت بعثة منتخب مصر وصلت فى العاشرة مساء الجمعة إلى العاصمة مورونى على متن طائرة خاصة بعد رحلة استغرقت 9 ساعات، ومنح البدرى لاعبيه راحة وخلد اللاعبون للراحة فى الفندق فور الوصول قبل أن يخوضا مران الأمس.