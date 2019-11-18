شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد "قيد" إمام عاشور "إفريقيا" قبل مواجهة مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مسؤولو الزمالك، قيد إمام عاشور صانع ألعاب الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبي، في المقعد المتبقي للفريق في قائمته بدوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي، المحدد لها يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، التي ستقام ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية في المجموعة التي تضم إلي جانبهما كلا من أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي حيث لم يتبقي للفريق الأبيض سوي مقعد وحيد في قائمته الأفريقية بعد احتفاظ النادي بأحقيته في قيد المغربي محمد أوناجم جناح الفريق ليصبح اللاعب رقم 29 في القائمة التي سجلها الأبيض للمشاركة في دوري الأبطال حيث يحق لكل ناد قيد 30 لاعبا فقط.

وجاء استبعاد مسؤولي الزمالك، قيد إمام عاشور قبل مواجهة مازيمبي بعد فتح باب القيد في الفترة الثانية في البطولة الأفريقية نظرا لوجود حيرة داخل قلعة ميت عقبة بشأن المقعد المتبقي حيث يدرس مسؤولي الزمالك أكثر من خيار بشأنه وفي مقدمة تلك الخيارات انتظار فترة الانتقالات الشتوية القادمة لضم لاعب وسط وقيده بالقائمة البيضاء لدعم هذا المركز بعد إصابة محمود عبد العزيز "زيزو" بقطع في الرباط الصليبي والمفاضلة بين ذلك الأمر أو قيد مهاجم لتدعيم مركز رأس الحربة وعلي رأس الاقتراحات يأتي الكونغولي كابونجو كاسونجو العائد للأبيض بعد فسخه لعقد إعارته للوداد المغربي لعدم قيده وكذلك عدم صرف مستحقاته لذا قرر مسؤولي الزمالك إرجاء قيد إمام عاشور في القائمة الأفريقية لحين حسم الأفضل للفريق في المرحلة القادمة وذلك بالتنسيق مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض خاصة إن الفريق لديه مجموعة كبيرة من صناع اللعب مقيدين في قائمته الأفريقية.