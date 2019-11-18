شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة منتخب مصر و جزر القُمر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ضيفا على فريق جزر القُمر اليوم باستاد " دي موروني" ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون .

موعد مباراة منتخب مصر و جزر القمر

تقام مبارة المنتخب أمام جزر القمر فى الثالثة عصراً باستاد موروني بجزر القمر.

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مكان مباراة منتخب مصر و جزر القمر

تقام مباراة المنتخب على استاد موروني بجزر القمر والذى يسع لـ10 آلاف مشجع.

موقف منتخب مصر و جزر القمر

تعادل منتخب مصر الأول أمام كينيا 1 / 1فى الجولة الأولي باللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب ، بينما حقق منتخب جزر القمر مفاجأة بالفوز على توجو بملعب الأخير 1 / 0.

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط ويأتي منتخب كينيا و مصر فى المركزين الثاني و الثالث برصيد نقطة لكلاً منهما ثم منتخب توجو فى المركز الرابع و الأخير.

التشكيل المتوقع :

يدخل حسام البدري المدير الفني للمنتخب لقاء جزر القمر ولا بديل أمامه إلا تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله فى التأهل لأمم افريقيا ، حيث تنص اللوائح على تأهل صاحب المركز الأول و الثاني من كل مجموعة للدور الثاني وفي حالة تحقيق أى نتيجة غير الفوز سيصعب من مهمة الفراعنة فى الأدوار المقبلة ، ويدرس الجهاز الفني للمنتخب العديد من خطط اللعب التى سيخوض بها مباراته أمام جزر القمر و إجراء تغييرات فى بعض المراكز لتعديل الأداء عن مباراة كينيا التى شهدت تراجع فى مستوي الفريق ككل ومستوى بعض اللاعبين ، ، ولكن ويواجه حسام البدري أزمة فى مباراة اليوم أمام وهي قلة الأوراق الرابحة الموجودة معه على دكة البدلاء مما يدفعه للاعتماد على معظم العناصر التى لعبت مباراة كينيا مثل محمد الشناوي فى حراسة المرمى أمامه أحمد فتحي و أحمد حجازي و محمود علاء ، بينما تتجه النية للدفع بأيمن أشرف للتأمين الدفاعي على حساب عبدالله جمعه وفى الوسط طارق حامد و عمرو السولية أمامهما محمود تريزيجيه بينما هناك مفاضلة للدفع بمحمود كهربا فى مركز صانع العاب على حساب محمد مجدي افشه الذى يرغب الجهاز الفني فى الاستفادة من مهاراته فى الشوط الثاني ، كما سيتم الدفع بحسين الشحات فى الجناح الأيمن وسط منافسة كبيرة مع أحمد سيد زيزو و الإعتماد على مهاجم صريح وهو حسام حسن من أجل مواجهة الأطوال فى منتخب جزر القمر فى خط الدفاع .