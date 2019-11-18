رياضة | بعد أزمته مع فرنسا.. تعرف على ما قدمه بنزيما رفقة ريال مدريد هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أزمته مع فرنسا.. تعرف على ما قدمه بنزيما رفقة ريال مدريد هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت أزمة كبيرة في الفترة الأخيرة بين اللاعب الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد استبعاده من قائمة المنتخب خلال السنوات الماضية بشكل مستمر بالرغم من مستوى اللاعب المميز مع فريق ريال مدريد.

تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي ضد بنزيما :-

وقال نويل لوجريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بأن أمر عودة بنزيما مهاجم ريال مدريد للمنتخب الفرنسي غير وارد، مشيراً إلى أن بنزيما لاعب جيد للغاية ولم يشكك أبدا في مميزاته وقدراته، وهو أحد أفضل لاعبي العالم بمركزه، ولكن مغامرته مع فرنسا انتهت".

رد كريم بنزيما على رئيس الاتحاد الفرنسي :-

ورد كريم بنزيما على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قائلا : "اذا كنت تعتقد انني انتهيت، فاتركني العب لأحد المنتخبات التي بإمكاني تمثيلها"، وأكد لاعب ريال مدريد أن الاعتزال الدولي قرار لن يمكن لأحد اتخاذه غيره في النهاية.

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ارقام كريم بنزيما مع ريال مدريد هذا الموسم :-

ويقدم بنزيما مستويات مميزة مع فريق ريال مدريد هذا الموسم مع مدربه زين الدين زيدان، حيث سجل 9 اهداف خلال 11 مباراة بالدوري الإسباني، وصنع 3 أهداف لزملائه في الليجا، بينما أحرز هدفين مع الملكي خلال أربع مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق برشلونة صاحب الصدارة والذي يسعى للحفاظ على لقبه المفضل في السنوات الأخيرة.

وكان منتخب فرنسا قد حقق لقب كأس العالم في روسيا 2018 بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب منتخب كرواتيا، وكان مهاجم فريق تشيلسي الحالي اوليفه جيرو هو المهاجم الأساسي للديوك في البطولة ولم ينجح في تسجيل أي هدف خلال البطولة.

احتمالية لعب بنزيما مع منتخب الجزائر :-

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن لاعب ريال مدريد فتح الباب أمام احتمالية لعبه مع منتخب آخر غير الفرنسي بعد السجال الذي دار بينه وبين رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقب تصريحات هذا الأخير والتي قال فيها أن زمن بنزيما مع منتخب بلاده قد ولي، ويمكن لكريم بنزيما التنازل عن الجنسية الفرنسية واللعب مع منتخب الجزائر موطنه.