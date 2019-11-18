رياضة | حسام البدري يستقر على تشكيل المنتخب الوطنى أمام جزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يستقر على تشكيل المنتخب الوطنى أمام جزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إختتم اليوم منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى تجريباته على الملعب الرئيسي فى جزر القمر الذى سيستضيف مواجهة الغد الاثنين بين الفراعنه وجزر القمر، ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.

وشدد حسام البدري على اللاعبين ان يتمتعوا بالتركيز والروح والحماس خلال اللقاء الذى سيقام عصر الأثنين من أجل أن يحقق الفراعنه الثلاث نقاط، من أجل العودة للمسار الصحيح بعد التعادل أمام منتخب كينيا فى المباراة الأولى فى التصفيات.

وتعادل منتخب مصر الأول أمام منتخب كينيا فى اللقاء الأول للجهاز الفنى الذى يقوده حسام البدري أمام منتخب كينيا فى مباراة الفراعنه الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، بهدف لكل منتخب، كان سجل لمصر محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي وسجل لمنتخب كينيا اللاعب مايكل أولونجا، ليفقد المنتخب نقتطين فى بادية المشوار للتأهل للكان القادمة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جزر القمر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود علاء، عبدالله جمعه

خط الوسط : طارق حامد، عمرو السوليه

خط الوسط المهاجم : محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات

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خط الهجوم " محمود عبد المنعم كهربا

وقام حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر خلال الأيام الماضيه فى دراسة منتخب جزر القمر وتصحيح الأخطاء الذى وقع فيها اللاعبين خلال المباراة الأولى أمام كينيا.

ويشار أن منتخب جزر القمر حقق الفوز فى اللقاء الأول بالتصفيات على منتخب توجو بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة قبل مباراة مصر وجزر القمر

جزر القمر 3 نقاط

مصر نقطة

كينيا نقطة

توجو بلا نقاط