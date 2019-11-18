رياضة | عاجل.. نجم برشلونة إلى عملاق الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم برشلونة إلى عملاق الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني بشكل كبير من الانضمام إلى الدوري الإيطالي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ميلان يظهر رغبة في ضم راكيتيتش

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي ميلان الإيطالي يرغب في التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

خطوة إيجابية من ميلان لضم راكيتيتش

وكشف الموقع أن زفونيمير بوبان مدير قطاع الكرة في نادي ميلان حصل على موافقة راكيتيتش بالفعل للانضمام إلى النادي في يناير القادم.

عقبتان تقف أمام ميلان لإنهاء صفقة راكيتيتش

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وأشار الموقع إلى أن هناك عقبتين تقف أمام ميلان لضم راكيتيتش الأولى هي راتبه الضخم والذي يبلغ 7.8 مليون يورو في العام والثانية عي قيمة التعاقد معه والتي تبلغ حوالي 35 مليون يورو.

كما ذكر الموقع أن نادي ميلان سيحاول مع برشلونة لتخفيض قيمة التعاقد مع راكيتيتش خاصة وأن عقده مع النادي ينتهي في موسم 2021.

صراع كبير على ضم راكيتيتش في الستاء

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي إنتر ميلان ونادي مانشستر يونايتد ونادي أتلتيكو مدريد.

مشاركات إيفان راكيتيتش مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك إيفان راكيتيتش في 11 مباراة فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.