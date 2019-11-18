شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه حرس الحدود اليوم ودياً استعداداً لـ"إنبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو في الرابعة من عصر اليوم الإثنين، مع حرس الحدود، علي ملعب النادي الأبيض في المباراة الودية التي تجمع الفريقان ضمن الاستعدادات لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

وسيقوم الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بالاستفادة من اللقاء للوقوف علي المستوي الذي وصل له اللاعبين بعد البرنامج الذي نفذه الفريق خلال التوقف مع تنفيذ بعض الجمل التكتيكية في اللقاء ضمن التحضيرات لمواجهة إنبي القادمة التي ستقام يوم 25 من شهر نوفمبرالجاري، على ستاد السلام، في الجولة السادسة من منافسات الدورى الممتاز.