البرازيل تهزم المكسيك وتتوج بطلا لكأس العالم للناشئين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرازيل تهزم المكسيكوتتوج بطلا لكأس العالم للناشئين
الإثنين 18 نوفمبر 2019
الخليج 365
توج المنتخب البرازيلى ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة بعد الفوز على المكسيك 2 -1 فى المباراة التى جمعتهما صباح اليوم الإثنين على ملعب "فالمير بيزيراو" .
افتتح التسجيل للمنتخب المكسيكى بريان جونزاليس فى الدقيقة 66 ثم سجل هدف التعادل للمنتخب البرازيلى كابو جورج فى الدقيقة 83 من ركلة جزاء وانتزع هدف الفوز لراقصى السامبا الصعار لازارو فينيسيوس فى الدقيقة 90.
كان منتخب البرازيل تأهل للمباراة النهائية، بعد تخطيه منتخب فرنسا، فى نصف النهائي، بنتيجة 3 - 2، فى لقاء مثير، بينما وصل منتخب المكسيك على حساب منتخب هولندا، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى، بالتعادل 1 – 1.
جدير بالذكر أن منتخب نيجيريا، صاحب الرقم القياسي، فى التتويج بلقب كأس العالم تحت 17 عاما، برصيد 5 ألقاب، والتى كان أخرها فى عام 2015.
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