شكرا لقرائتكم أسوان يواجه نادى مصر وديا اليوم استعدادا لإستئناف الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان أسوان قد خسر أمام المقاصة بنتيجة 2/0 في أولى وديات أبناء الجنوب بمعسكر القاهرة، فيما تعادل تماصسيح النيل بنتيجة 1/1 في اللقاء الودي الثاني أمام الجونة، استعداداً للمقاولون العرب في الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.
وأكد محمود سمكة إدارى فريق أسوان أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد بعد التعادل مع "تحرير أسوان" ودياً، ويطمح الفريق الأسوانى فى مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون.
ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف
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