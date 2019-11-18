شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل مرانه اليوم على ملعب "التتش"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما قررت إدارة الاهلى سفر فريق الكرة إلى تونس على متن طائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلي التونسى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال افريقيا والمقرر لها يوم 29 من شهر نوفمبر الجارى .
وتغادر بعثة الأهلى إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجارى، استعداداً لمواجهة النجم الساحلى 29 من الشهر ذاته،والتى ستقام ملعب رادس بدلا من سوسة بناء على رغبة مسئولى النجم الساحلي .
وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينوم الزيمبابوى.
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