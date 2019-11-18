شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يتدرب في التتش قبل ودية الأتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالاهلى تدريباته اليوم ،الأثنين، على ملعب التتش استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً حيث سيخوض الفريق مباراة ودية أمام الاتصالات، المقرر لها غداً ، الثلاثاء ،على ملعب التتش استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً حيث يلعب الاهلي مع الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري ثم يلعب مع النجم الساحلي يوم 29 الشهر ذاته في البطولة الافريقية.

فيما قررت إدارة الأهلى سفر فريق الكرة إلى تونس على متن طائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلي التونسى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال افريقيا والمقرر لها يوم 29 من شهر نوفمبر الجارى .

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وتغادر بعثة الأهلى إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجارى، استعداداً لمواجهة النجم الساحلى 29 من الشهر ذاته،والتى ستقام ملعب رادس بدلا من سوسة بناء على رغبة مسئولى النجم الساحلي .

وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينوم الزيمبابوى.