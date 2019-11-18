المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته باستاد بتروسبورت استعداداً لجنوب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته فى الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت أستعدادًا للمواجهة المصيرية أمام جنوب أفريقيا المحدد لها غداً الثلاثاء فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 .

الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة شوقى غريب ، طلب فرض السرية علي مران اليوم الذى سيشهد تحفيظ اللاعبين للأدوار فى مباراة الغد مع تنفيذ طريقة اللعب التى ستعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم خاصة وان المنافس خاض مباراتين وديتين أمام الفريق المصرى قبل انطلاق البطولة تعادلا فى مباراة وفاز الفراعنة فى الثانية بهدف نظيف وهناك أهتمام ومتابعة دقيقة من مسئولو جنوب أفريقيا لاخبار الفراعنة وتدريباتهم، حيث يريد غريب مفاجئة المنافس بطريقة لعب وتعديلات فى الادوار داخل الملعب حتى يربك حسابات مدرب الاولاد .

واستقر شوقى غريب على خوض مباراة جنوب أفريقيا بمعظم العناصر التى تواجدت معه فى المباريات الثلاث الماضية أمام مالي و غانا و الكاميرون وهم محمد صبحي فى حراسة المرمى أمامه أحمد أبو الفتوح و أسامه جلال و محمد عبد السلام و كريم العراقي للدفاع و فى خط الوسط أكرم توفيق و أحمد رمضان بيكهام و رمضان صبحي و عمار حمدي ، بينما يدرس غريب الدفع بعبد الرحمن مجدي أساسياً على حساب صلاح محسن ، بينما يقود مصطفي محمد هجوم الفراعنة.