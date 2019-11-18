شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات ساخنة فى مظاليم الصعيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 6 مباريات قوية فى الجولة الخامسة للمجموعة الاولى التى تضم أندية الصعيد بعد دخول المسابقة مرحلة الجد وأصبح لكل نقطة حسابها الخاص سواء مع أهل القمة التى يتنافس عليها الثنائى البنك الأهلى المتصدر برصيد 10 نقاط وبنى سويف صاحب المركز الثانى برصيد 9 نقاط .

على ملعبه بالمهندسين يلتقى البنك الأهلى المتصدر بقيادة عيد مرازيق مع الألومنيوم المنتشى بفوزه الأخير على بنى سويف بهدف مقابل للاشئ وارتفاع رصيده إلى 6 نقاط ، ويسعى أبناء البنك الأهلى إلى مواصلة الإنتصارات للحفاظ على الصدارة فى ظل المنافسة الحامية بينه وبين بنى سويف أقرب منافسيه والذى يواجه بترول أسيوط خارج ملعبه فى مواجهة صعبة للضيوف بالرغم من فارق الإمكانيات إلا ان أبناء محمد عبد السميع نجحوا فى تحقيق 6 نقاط بالمسابقة مع أول موسم بعد عودتهم لدورى القسم الثانى ، إلا أن بنى سويف سيسعى للعودة من جديد للإنتصارات على أمل تعثر البنك الأهلى .

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وعلى ملعبه يواجه شبان قنا صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط مع الفيوم صاحب الـ4 نقاط بقيادة محمد محسن أبوجريشة ، ويحاول أصحاب الأرض مواصلة عروضهم الجيدة والفوز على الفيوم للتقدم اكثر فى جدول الترتيب ، بينما يحاول أبو جريشة لتحقيق الفوز والعودة من جديد للإنتصارات التى غابت منذ مباراة الأسبوع الأول الذى حقق فيه الفريق الفوز على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف ، كما يلتقى ديروط مع سوهاج المتعثر ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز الأول لهم بالمسابقة ، فقد قامت إدارة ديروط بتغيير الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف والتعاقد مع حمادة رسلان إلا أن النتائج لم تتحسن ، بينما يحاول نبيل محمود المدير الفنى لسوهاج الحفاظ على كبريائه بعد تدهور نتائج الفريق واحتلاله للمركز قبل الأخير بجدول المجموعة برصيد نقطتين .

وعلى ملعبه بـ6 اكتوبر يلتقى الإعلاميين بقيادة أحمد صالح والذى يحتل المركز التاسع برصيد 3 نقاط مع المنيا فى اولى مباريات طارق السيد كمدير فنى للفريق ، ويسعى أحمد صالح على استغلال عامل الأرض وتحقيق اول ثلاث نقاط ، فى الوقت الذى يحاول فيه طارق السيد تحقيق الفوز الأول له مع الفريق على أمل العودة من جديد للمنافسة على الصعود ، وتختتم مباريات الأسبوع بلقاء تليفونات بنى سويف صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط مع طهطا بقيادة بركات إبراهيم والذى يحتل المركز العاشر برصيد 3 نقاط .