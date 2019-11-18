"السامبا" تنهي المغامرة المكسيكية وتتوج بلقبها الرابع في مونديال الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو-(د ب أ):

توج المنتخب البرازيلي لكرة القدم بلقبه الرابع في بطولات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، بفوزه الثمين والمتأخر 2 / 1 على نظيره المكسيكي، مساء أمس الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها البرازيل.

وأحرز المنتخب الفرنسي الميدالية البرونزية للبطولة بالفوز على نظيره الهولندي 3 / 1 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقلب المنتخب البرازيلي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 في الوقت القاتل ليتوج بلقبه الرابع في بطولات كأس العالم للناشئين فيما أهدر المنتخب المكسيكي فرصة ذهبية لتتويج مغامرته في هذه النسخة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل برايان جونزاليس هدف التقدم للمكسيك في الدقيقة 66 ورد ناشئو السامبا بثنائية سجلها كايو جورج والبديل لازارو فينيسيوس في الدقيقتين 84 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وسجل أرنود كاليموندو موينجا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود المنتخب الفرنسي للفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة بالفوز على نظيره الهولندي 3 / 1 في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة.

وقلب المنتخب الفرنسي تأخره بهدف نظيف إلى الفوز الكبير ليتوج بالميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه علما بأنه توج بلقب البطولة مرة واحدة سابقة وذلك في 2001 .

وفي المقابل ، أحرز المنتخب الهولندي المركز الرابع للمرة الأولى في تاريخه أيضا علما بأن أفضل إنجاز سابق له في بطولات العالم للناشئين يعود إلى عام 2005 عندما أحرز المركز الثالث.

وبادر المنتخب الهولندي بهز الشباك عن طريق محمد تابوني في الدقيقة 15 ورد المنتخب الفرنسي بقوة عبر ثلاثية (هاتريك) سجلها موينجا في الدقائق 22 و54 و62 .