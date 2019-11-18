أهداف مباراة البرازيل والمكسيك في نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا

كررت البرازيل ما فعلته أمام فرنسا في المربع الذهبي من كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، وحولت تأخرها أمام المكسيك في المباراة النهائية إلى فوز دراماتيكي في الوقت الضائع، صباح اليوم الاثنين 18-11-2019، على ملعب فالمير بيزيراو وسط حضور لم يزد عن 15 ألف متفرج فقط.

الحظ استغنى عن البرازيل خلال الشوط الأول حيث غاب التوفيق عن مهاجمي الفريق داخل منطقة الجزاء لإنهاء الفرص الكثيرة التي لاحت لهم لتسجيل هدف السبق، لا سيما اللاعب الموهوب صاحب الرقم 7 “جابريل فيرون”.

ناهيك عن تصدي العارضة المكسيكية لتصويبة صاروخية من اللاعب “بيجلو” أطلقها من حوالي 25 ياردة في الدقيقة 17، وتسديدة أخرى من فيرون في الدقيقة 22 داخل منطقة الجزاء بعد مرور مذهل من مدافع المكسيك بوضع بالكرة من بين قدميه على حدود المنطقة.

وعلى عكس سير اللعب، تمكنت المكسيك من تسجيل هدف مُباغت في الدقيقة 65 برأسية ذكية لمهاجم نادي باتشوكا المكسيكي “بريان جونزالز” بعد تلقيه عرضية من الظهير الأيسر بيزوتو.

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