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سجل الأبطال | كأس العالم تحت 17 عامًا “مونديال الناشئين”

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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نستعرض معكم السجل التاريخي لأبطال كأس العالم للشباب تحت 17 عام.

ويتصدر منتخب نيجيريا لائحة أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب برصيد 5 ألقاب، ويأتي منتخب البرازيل فى المرتبة الثانية برصيد 4 ألقاب آخرهم في نوفمبر 2019 بعد فوزه في النهائي على المكسيك 1/2، عندما استضافت البرازيل البطولة.

ويأتي منتخبي غانا والمكسيك برصيد لقبين لكل منتخب في المركز الثالث في لائحة الأكثر تتويجًا منذ بدء البطولة عام 1985 حتى الآن.

إليكم جدول أبطال كأس العالم للشباب تحت 17 عام + وصيف كل نسخة:

الموسم البطل الوصيف
1985 نيجيريا ألمانيا
1987 الإتحاد السوفيتي نيجيريا
1989 إسكوتلندا
1991 غانا إسبانيا
1993 نيجيريا غانا
1995 غانا البرازيل
1997 البرازيل غانا
1999 البرازيل أستراليا
2001 فرنسا نيجيريا
2003 البرازيل إسبانيا
2005 المكسيك البرازيل
2007 نيجيريا اسبانيا
2009 سويسرا نيجيريا
2011 المكسيك أوروغواي
2013 نيجيريا المكسيك
2015 نيجيريا مالي
2017 إنجلترا إسبانيا
2019 البرازيل المكسيك

سجلات أخرى

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