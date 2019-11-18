سجل الأبطال | كأس العالم تحت 17 عامًا “مونديال الناشئين”

نستعرض معكم السجل التاريخي لأبطال كأس العالم للشباب تحت 17 عام.
ويتصدر منتخب نيجيريا لائحة أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب برصيد 5 ألقاب، ويأتي منتخب البرازيل فى المرتبة الثانية برصيد 4 ألقاب آخرهم في نوفمبر 2019 بعد فوزه في النهائي على المكسيك 1/2، عندما استضافت البرازيل البطولة.
ويأتي منتخبي غانا والمكسيك برصيد لقبين لكل منتخب في المركز الثالث في لائحة الأكثر تتويجًا منذ بدء البطولة عام 1985 حتى الآن.
إليكم جدول أبطال كأس العالم للشباب تحت 17 عام + وصيف كل نسخة:
|الموسم
|البطل
|الوصيف
|1985
|نيجيريا
|ألمانيا
|1987
|الإتحاد السوفيتي
|نيجيريا
|1989
|السعودية
|إسكوتلندا
|1991
|غانا
|إسبانيا
|1993
|نيجيريا
|غانا
|1995
|غانا
|البرازيل
|1997
|البرازيل
|غانا
|1999
|البرازيل
|أستراليا
|2001
|فرنسا
|نيجيريا
|2003
|البرازيل
|إسبانيا
|2005
|المكسيك
|البرازيل
|2007
|نيجيريا
|اسبانيا
|2009
|سويسرا
|نيجيريا
|2011
|المكسيك
|أوروغواي
|2013
|نيجيريا
|المكسيك
|2015
|نيجيريا
|مالي
|2017
|إنجلترا
|إسبانيا
|2019
|البرازيل
|المكسيك
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