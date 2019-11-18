سجل الأبطال | كأس العالم تحت 17 عامًا “مونديال الناشئين”

نستعرض معكم السجل التاريخي لأبطال كأس العالم للشباب تحت 17 عام.

ويتصدر منتخب نيجيريا لائحة أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب برصيد 5 ألقاب، ويأتي منتخب البرازيل فى المرتبة الثانية برصيد 4 ألقاب آخرهم في نوفمبر 2019 بعد فوزه في النهائي على المكسيك 1/2، عندما استضافت البرازيل البطولة.

ويأتي منتخبي غانا والمكسيك برصيد لقبين لكل منتخب في المركز الثالث في لائحة الأكثر تتويجًا منذ بدء البطولة عام 1985 حتى الآن.

إليكم جدول أبطال كأس العالم للشباب تحت 17 عام + وصيف كل نسخة:

الموسم البطل الوصيف 1985 نيجيريا ألمانيا 1987 الإتحاد السوفيتي نيجيريا 1989 السعودية إسكوتلندا 1991 غانا إسبانيا 1993 نيجيريا غانا 1995 غانا البرازيل 1997 البرازيل غانا 1999 البرازيل أستراليا 2001 فرنسا نيجيريا 2003 البرازيل إسبانيا 2005 المكسيك البرازيل 2007 نيجيريا اسبانيا 2009 سويسرا نيجيريا 2011 المكسيك أوروغواي 2013 نيجيريا المكسيك 2015 نيجيريا مالي 2017 إنجلترا إسبانيا 2019 البرازيل المكسيك