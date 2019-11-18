نهاية سعيدة لتركيا في تصفيات كأس أوروبا

فاز المنتخب التركي خارج الديار على أندورا، بهدفين دون رد، اليوم الأحد، في ختام مشواره بتصفيات يورو 2020.



ويدين المنتخب التركي بالفضل في هذا الانتصار، لنجمه الشاب إنيس أونال، صاحب هدفي اللقاء في الدقيقتين 17 و21 (ركلة جزاء).



وبعد أن أكد تأهله للنهائيات، للمرة الثانية تواليا، والخامسة في تاريخه، أنهى منتخب تركيا التصفيات في الوصافة، برصيد 23 نقطة.



أما أندورا فظلت في المركز الخامس وقبل الأخير، بأربع نقاط.



وسار منتخب آيسلندا على درب متصدري المجموعة الثامنة، فرنسا ثم تركيا، بفوزه بعيدا عن ملعبه (2-1) على مولدوفا.



ورفع الفوز رصيد آيسلندا إلى 16 نقطة، في المرتبة الثالثة، لتتحول إلى الملحق المؤهل للنهائيات، في مارس/آذار 2020، فيما تذيلت مولدوفا الترتيب بثلاث نقاط.



المصدر: موقع كورة



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