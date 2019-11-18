رياضة | الزمالك يحسم ملف إحتراف مصطفى محمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم ملف إحتراف مصطفى محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أنه لا يوجد أي تفكير في رحيل مصطفى محمد، مهاجم الفريق والمنتخب الأولمبي عن صفوف الفريق في يناير المقبل.

وخطف المهاجم الشاب مصطفى محمد الأنظار أثناء مشاركته رفقة المنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمقامة حاليًا في مصر؛ والتي يتصدر ترتيب هدافيها.

وقال أمير في تصريحات صحفية : "مستوى مصطفى محمد مع المنتخب يسعدنا بكل تأكيد إنه ابن من أبناء الزمالك؛ ولكن ليس من المنطقي الحديث عن رحيله بعد أشهر من عودته للنادي مرة أخرى".

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وأضاف: "مصطفى محمد لاعب مهم للفريق؛ ولدينا سياسة ننتهجها في مسألة رحيل اللاعبين أو ضم لاعبين جدد؛ علينا أولًا مناقشة الصفقة من الناحيتين الفنية والمادية".

وارتبط اسم مصطفى محمد بالاحتراف في أوروبا بعدما استطاع جذب أنظار وكلاء اللاعبين بمستواه.

وقضى مصطفى محمد الموسمين الماضيين معارًا ضمن صفوف فريق طلائع الجيش؛ قبل أن يعود للزمالك مطلع الموسم الجاري.