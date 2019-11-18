رياضة | برشلونة يبدأ رحلة التجديد لميسي.. وصفقة قوية في الطريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يبدأ رحلة التجديد لميسي.. وصفقة قوية في الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد، أنه سيبدأ رحلة التجديد مع نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وصرح المدير الرياضي للنادي الكتالوني الفرنسي "إيريك أبيدال" لصحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من معسكر البلوجرانا: " بالفعل بدأنا أولى الخطوات نحو تجديد تعاقد ليونيل ميسي".

وأضاف: " نأمل في حسم الأمر في أقرب وقت، نأمل أن يحدث جديداً بشأن الأمر في المستقبل القريب، لكننا إتخذنا أولى الخطوات".

ويحتوي عقد الليو على بند مثير للجدل، حيث يوجد بند يتيح له ترك النادي في أي وقت.

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بيد أن فكرة الرحيل لا تروق لأفضل لاعب في العالم، حيث صرح في وقت سابق برغبته في الإعتزال في النادي الكتالوني.

وحول عودة نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مرة أخرى لصفوف برشلونة تابع أبيدال: " إنتقال نيمار لبرشلونة أمر قائم ومحتمل، هو لاعب من طراز فريد، نيمار خيار مطروح دائماً على طاولة مفاوضات برشلونة".

وبخصوص رحيل النجم الكرواتي "إيفان راكيتيتش" الوشيك عن البلوجرانا استطرد: " راكيتيتش لم يعد ضمن خطط برشلونة المستقبلية، أعتقد أنه حدد وجهته القادمة".

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد وبفارق نقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد.

كما يتصدر النادي الكتالوني المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند الألماني صاحب المركز الثاني.