رياضة | أزمة جديدة لفايلر في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة لفايلر في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عمق النجم المالي الدولي "أليو ديانج" من أزمة وسط النادي الأهلي، بعد إصابته رفقه منتخب مالي الأوليمبي، مما يقلص الخيارات أمام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي.

وكان ديانج قد إشتكى من من إجهاد شديد في العضلة الضامة، وذلك في أعقاب خروج منتخب بلاده من الدور الأول، في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، والمقامة في مصر حالياً.

وتلقى منتخب مالي ثلاثة خسائر في المجموعة الأولى من منتخبات مصر والكاميرون وغانا، لتخرج من البطولة دون تحقيق أي فوز.

وغاب المالي عن تدريبات النادي الجماعية اليوم بملعب مختار التتش في الجزيرة، وذلك ضمن إستعدادات الفريق لإستئناف بطولة الدوري الممتاز عقب التوقف الدولي.

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وقام ديانج بتنفيذ البرنامج التأهليلي والعلاجي، تمهيداً للعودة لتدريبات الفريق الجماعية.

وزادت إصابة ديانج من متاعب السويسري فايلر، لا سيما بعد إصابة النجم الدولي "حمدي فتحي" بقطع في غضروف الركبة.

وكان فتحي قد سافر لألمانيا للخضوع لعملية جراحية على مستوى الركبة، سيغيب عن الملاعب في أعقابها لمدة ثلاث شهور على الأقل.

وفي حالة غياب ديانج، سيضطر فايلر للدفع بحسام عاشور بجوار عمرو السولية في منتصف ميدان الفريق خلال المباراة القادمة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري، قبل التوجه نحو تونس لخوض مباراة النجم الساحلي في إفتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.