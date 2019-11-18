رياضة | مدافع إنتر ميلان يحسم الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع إنتر ميلان يحسم الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي الصراع بين نادي ريال مدريد الإسباني ونادي برشلونة الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة.

ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان على ضم سكرينيار

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن هناك صراع كبير ظهر مؤخرا بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة لضم السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

سكرينيار يختار وجهته القادمة

وكشف موقع "فوتبول إيطاليا" الإيطالي أن سكرينيار حسم وجهته حيث قرر الانضمام إلى نادي ريال مدريد في الشتاء القادم بدلا من نادي برشلونة.

ويرغب كلا الناديين في التعاقد مع لاعب قلب دفاع قوي خلال فترة انتقالات يناير القادمة لتدعيم مركز دفاع الفريق الفترة القادمة.

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قيمة تعاقد أي نادي مع سكرينيار

وأكد الموقع أن نادي إنتر ميلان لن يوافق على رحيل سكرينيار في الشتاء القادم لأي نادي بمبلغ أقل من 80 مليون يورو.

مشاركات سكرينيار مع نادي إنتر ميلان هذا الموسم

وقد شارك ميلان سكرينيار في 19 مباراة حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

ترتيب نادي إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي إنتر ميلان في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.