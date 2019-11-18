رياضة | تصفيات أمم أفريقيا .. ترتيب الجموعة الثانية عشرة عقب مباراة نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات أمم أفريقيا .. ترتيب الجموعة الثانية عشرة عقب مباراة نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت أحداث مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقررة في الكاميرون في عام 2021.



وحقق المنتخب النيجيري بقيادة مديره الفني جيرنوت رور الإنتصار الثاني له على التوالي، وهذه المرة على حساب مضيفه منتخب ليسوتو، بينما فاز المنتخب البينيني على منتخب سيراليون بهدف دون رد.

إكتساح نيجيري لمنتخب ليسوتو إكتسح منتخب نيجيريا مضيفه منتخب ليسوتو برباعية مقابل هدفين، في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا.



تقدم منتخب ليسوتو في الدقيقة 11 بواسطة نكوتو ماسوباي، ثم رد النسور الخضراء بهدفين عبر أليكس أيوبي في الدقيقة 26 وصامويل تشوكويزي في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيجيريا بهدفين مقابل هدف.



في الشوط الثاني أضاف فيكتور أويسمين هدفين متتاليين في الدقيقتين 75 و 84، قبل أن يقلص مدافع نيجيريا تيدوزي أوازيم الفارق في الدقيقة 89 بالخطأ ضد مرماه.

تشكيل نيجيريا فيمواجهة ليسوتو ومثل منتخب نيجيريا ثالث النسخة الماضية في القاهرة التشكيل التالي: حراسة المرمى: دانيل أكبيي خط الدفاع: تشيدوزي أوازيم – ويليام تروست إيكونج – سيمي أجايي – أولا أينا خط الوسط: جوي أريبو – ويلفريد نديدي – أليكس أيوبي Advertisements خط الهجوم: صامويل تشوكويزي – فيكتور أوسيمين – موسيس سيمون.

إنتصار صعب لمنتخب بينين على سيراليون وتدارك المنتخب البينيني الخسارة الأولى ضد نيجيريا، بالفوز على ضيفه السيراليوني بهدف دون رد في الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشرة.



سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جوديل دوسو في الدقيقة 29 من أحداث الشوط الأول.

ترتيب المجموعة الثانية عشرة من التصفيات الأفريقية عقب مباراة نيجيريا يواصل منتخب نيجيريا تصدر المجموعة الثانية عشرة، فيما يحتل منتخب بينين المركز الثاني، بينما يحتل منتخبي سيراليون وليسوتو المركزين الثالث والرابع. 1- نيجيريا 6 نقاط 2- بينين 3 نقاط 3- سيراليون نقطة واحدة 4- ليسوتو نقطة واحدة

ويتأهل للتصفيات أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الثانية عشر، ليتأهل 24 منتخباً للنهائيات المقامة في الكاميرون في صيف عام 2021.