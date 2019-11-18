رياضة | صدمة قوية للنني بشأن الانضمام إلى ميلان

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تلقى المصري محمد النني لاعب وسط نادي بشكتاش التركي ومنتخب مصر صدمة قوية بشأن انضمامه إلى نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية الفترة الماضية إلى وجود رغبة من نادي ميلان في التعاقد مع النني بعد أن قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض اسمه على النادي.

مفاجأة صادمة للنني من ميلان

وكشف موقع "فوتبول إيطاليا" الإيطالي أن محمد النني ليس محل اهتمام بالنسبة لنادي ميلان في انتقالات يناير القادمة.

وأكد الموقع أن بولو مالديني وزفونيمير بوبان يران أن النني ليس بالمستوى المطلوب للانضمام إلى ميلان.

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انضمام النني إلى بشكتاش

يذكر أن النني كان قد انضم إلى صفوف نادي بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من نادي أرسنال الإنجليزي.

مشاركات محمد النني مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم

وقد شارك محمد النني في 9 مباريات فقط حتى الآن مع نادي بشكتاش شهير خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

ترتيب نادي بشكتاش في الدوري التركي

ويتواجد نادي بشكتاش في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.