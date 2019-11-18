رياضة | لحظة تتويج البرازيل بكأس العالم للناشئين على حساب المكسيك Brazil vs Mexico (فيديو)

ملعب بيزيراو في مدينة جاما البرازيلية، في حضور جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقلب البرازيليون تأخرهم بهدف إلي فوز بهدفين في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة التي تابعها أكثر من 20 ألف متفرج في ملعب مدينة جاما البرازيلية، وسط تواجد عدد كبير من مسؤولي الرياضة في البرازيل وأميركا الجنوبية، والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

وتقدم المنتخب المكسيكي على نظيره البرازيلي بهدف عن طريق اللاعب بريان جونزالز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وعادل مهاجم البرازيل، كايو جوروج النتيجة، بتسجيله هدف في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، من علامة الجزاء.

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بينما دون اللاعب لازارو فينيسوي هدف الفوز بنتيجة اللقاء، بهدف في الدقيقة 93 بعد إستقباله عرضيه أسكنها في الشباك المكسيكية معلناً تتويج البرازيل باللقب الرابع لها في تاريخه بالبطولة القارية. وسادت حالة من الفرح الشديد في المدرجات عقب التتويج، ولم يصدق لاعبي السيلساو أنفسهم بعد تحقيق اللقب، الرباع، وإحتفلوا مع الجماهير الغفيرة التي شهدت اللقاء.

بينما مر لاعبي المنتخب المكسيكي، بحالة من الحزن الشديد بعد أن فرطوا في اللقب الذي كان قريباً منهم، بشكل كبير، وبكي معظم اللاعبين عقب إنتهاء المواجهة.