رياضة | لحظة تتويج البرازيل بكأس العالم للناشئين على حساب المكسيك Brazil vs Mexico (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظة تتويج البرازيل بكأس العالم للناشئين على حساب المكسيك Brazil vs Mexico (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقلب البرازيليون تأخرهم بهدف إلي فوز بهدفين في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة التي تابعها أكثر من 20 ألف متفرج في ملعب مدينة جاما البرازيلية، وسط تواجد عدد كبير من مسؤولي الرياضة في البرازيل وأميركا الجنوبية، والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .
وتقدم المنتخب المكسيكي على نظيره البرازيلي بهدف عن طريق اللاعب بريان جونزالز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.
وعادل مهاجم البرازيل، كايو جوروج النتيجة، بتسجيله هدف في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، من علامة الجزاء.
بينما دون اللاعب لازارو فينيسوي هدف الفوز بنتيجة اللقاء، بهدف في الدقيقة 93 بعد إستقباله عرضيه أسكنها في الشباك المكسيكية معلناً تتويج البرازيل باللقب الرابع لها في تاريخه بالبطولة القارية.
وسادت حالة من الفرح الشديد في المدرجات عقب التتويج، ولم يصدق لاعبي السيلساو أنفسهم بعد تحقيق اللقب، الرباع، وإحتفلوا مع الجماهير الغفيرة التي شهدت اللقاء.
بينما مر لاعبي المنتخب المكسيكي، بحالة من الحزن الشديد بعد أن فرطوا في اللقب الذي كان قريباً منهم، بشكل كبير، وبكي معظم اللاعبين عقب إنتهاء المواجهة.