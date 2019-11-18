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رياضة | نتيجة مباراة البرازيل والمكسيك في نهائي كأس العالم للناشئين.. الملخص والأهداف

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توج المنتخب البرازيلي تحت 17 عام بلقب كأس العالم، علي حساب نظيره المكسيكي، عقب التغلب عليه، بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب بيزيراو في مدينة جاما البرازيلية، في حضور جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. 

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طريق الوصول إلي نهائي كأس العالم للناشئين

وكان قد تأهل ناشئي البرازيل للمباراة النهائية، عقب تخطيهم منتخب فرنسا، فى نصف النهائي، بنتيجة 3 - 2، فى لقاء مثير، حسمه أصحاب الأرض في النهاية.

وتأهل القطب الثاني في المباراة النهائية المنتخب المكسيكي، على حساب منتخب هولندا، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى، بالتعادل 1 – 1 في كل شبكة.

أحداث نهائي كأس العالم تحت 17 عام بين البرازيل والمكسيك 

وشهد الشوط الأول، في اللقاء بعض الفرص المؤثرة لمنتخب البرازيل الذي كان أكثر خطورة على مرمي المكسيك خلال الخمسة والأربعون دقيقة الأولي، بينما لم يظهر كثيراً المنتخب المكسيكي الذي كان متحفظاً بعض الشئ. 

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وفي الشوط الثاني فاجئ المنتخب المكسيكي نظيره البرازيلي بهدف التقدم عن طريق اللاعب بريان جونزالز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء. 

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وسجل مهاجم البرازيل كايو جوروج هدف التعادل لأصحاب الأرض والجمهور في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، من علامة الجزاء. 

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وحسم اللاعب لازارو فينسوي نتيجة المواجهة، بهدف في الدقيقة 93 بعد إستقباله عرضيه أسكنها في الشباك المكسيكية معلناً تتويج البرازيل باللقب.

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البرازيل تحقق القب الرابع 

الفوز يصل المنتخب البرازيلي للقب الرابع في تاريخه في البطولة القارية، في نفس الفئة العمرية، وبفارق لقب وحيد عن أقرب منافسيه المنتخب النيجيري صاحب الخمس ألقاب. 

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فيما بات المنتخب المكسيكي بلقبين فقط، خلال مسيرته في البطولة القارية، والتي كان يمني النفس الليلة بمعانقة الذهب، ومعادلة لقب البرازيل . 

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