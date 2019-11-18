رياضة | موعد مباراة الجزائر وبوتسواتا اليوم الاثنين 18/11/2019 في تصفيات كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الجزائر وبوتسواتا اليوم الاثنين 18/11/2019 في تصفيات كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، ضيفا على منتخب بتسوانا، اليوم الإثنين 18 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

ويلعب المنتخب الجزائري، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات الإفريقية والتي تضم بجواره كل من "زيمبابوي وزامبيا وبتسوانا".

موعد مباراة الجزائر ضد بتسوانا بالتصفيات الإفريقية

ويخوض المنتخب الجزائري مباراته الثانسة بالتصفيات عندما يحل ضيفا على بتسوانا، اليوم الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءا بتوقيت الجزائر.

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القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد بتسوانا بالتصفيات الإفريقية

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن نقل المباراة بشكل مباشر عبر قناة bein sports HD2، الناقل الحصري للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

وحقق المنتخب الجزائري بقيادة جمال بلماضي، فوزا كبيرا على المنتخب الزامبي، بخماسية دون رد بالمباراة التي أقيمت في الجزائر لحساب الجولة الأولى من التصفيات.

وتوج منتخب الجزائر، بأخر ألقاب بطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت في القاهرة منتصف العام الجاري، بعد الفوز على منتخب السنغال بالمباراة النهائية، ليسجل البطولة الثانية في تاريخه.