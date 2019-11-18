رياضة | الأرجنتين ضد أوروجواي.. أرقام مُذهلة لـ"سواريز" مع برشلونة ومنتخب "السيليستي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرجنتين ضد أوروجواي.. أرقام مُذهلة لـ"سواريز" مع برشلونة ومنتخب "السيليستي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ستاد "بلومفيلد آرينا" مساء اليوم الاثنين 18 / 11 / 2019، مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي، في مواجهة ودية دولية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بشغف كبير، حيث تأتي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022، وكوبا أمريكا التي تقام بشكل استثنائي الصيف المقبل.

ويتطلع منتخب الأرجنتين لمواصلة نتائجه الجيدة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بالفوز على منتخب أوروجواي في مباراة اليوم، وذلك بعد تغلبه على منتخب البرازيل بنتيجة 1-0 في المباراة الودية التي جمعتهما منذ أيام على ستاد جامعة الملك سعود بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

موعد مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي اليوم الاثنين والقنوات الناقلة لها:

تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين منتخب الأرجنتين ونظيره منتخب أوروجواي اليوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة والربع بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة والربع مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتقام المباراة على ملعب "بلومفيلد" في مدينة "يافا".

ويستطيع عشاق الساحرة المستديرة متابعة بث مباشر لمباراة الأرجنتين ضد أوروجواي عبر قناة BEIN SPORTS HD 13 EN، وقناة SPORT TV 5، وقناة ARENA SPORT 2 HD CRO، كما يوفر موقعنا "الخليج 365 الرياضي" روابط بث مباشر لمتابعة اللقاء بجودة فائقة تناسب جميع السرعات.

أرقام لويس سواريز مع برشلونة قبل لقاء الأرجنتين وأوروجواي

يشارك في المباراة الودية بين الأرجنتين وأوروجواي كوكبة من نجوم الكرة العالمية في مقدمتهم نجم برشلونة الإسباني لويس سواريز الشهير بـ"العضاض" والذي يعول عليه كثيرًا مدربه أوسكار تاباريز في قيادة منتخب بلاده نحو تحقيق الانتصار على "أصدقاء ميسي" في لقاء الليلة.

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لويس سواريز صاحب الـ32 عامًا واحد من أفضل المهاجمين على الساحة الكروية العالمية حاليًا يمتلك قدرات تهديفية عالية وخبرات كبيرة، لعب خلال مشواره الكروي لعدة أندية أبرزها جرونجين الهولندي، وليفربول الإنجليزي، وأياكس أمستردام، قبل أن يستقر به المطاف في برشلونة الإسباني.

وخاض "سواريز" 589 مباراة مع الأندية التي لعب لها بواقع (49691 دقيقة لعب)، ونجح في تسجيل 393 هدفًا، وصنع 219 هدفًا، وحصل على 130 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراء فقط.

لعب المهاجم الأوروجواياني 260 مباراة مع برشلونة في مختلف البطولات، ( 173 بالدوري الإسباني - 51 بدوري أبطال أوروبا – 27 بكأس ملك إسبانيا -6 بكأس السوبر الإسباني 2 بكأس العالم للأندية – 1 بالسوبر الأوروبي)، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية له مع البرسا (22102) دقيقة لعب.

حقق سواريز مع برشلونة لقب الدوري الاسباني 4 مرات، وكأس إسبانيا 4 مرات، وكأس السوبر الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة وحيدة، وكأس السوبر الأوروبي مرة وحيدة، وكأس العالم للأندية مرة وحيدة.

ماذا قدم "سواريز" مع منتخب أوروجواي قبل مواجهة الأرجنتين؟

بدأ لويس سواريز مسيرته الدولية مع منتخب أوروجواي في 7 فبراير لعام 2007، وكان عمره وقتها (20 عامًا و14 يومًا)، ولعب مهاجم برشلونة 112 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده حتي الآن، وكانت أول مباراة له ودية أمام منتخب جنوب إفريقيا في 12 سبتمبر من نفس عام بداية مشواره مع "السيليستي" وانتهت بالتعادل السلبي.

لعب "سواريز" 112 مباراة دولية بقميص منتخب أوروجواي آخرها كان ضد المجر قبل أيام قليلة في مباراة ودية انتهت بفوز "السيليستي" 2-1، ونجح مهاجم البرسا في تسجيل 58 هدفًا خلال مسيرته الدولية ويعتبر الهداف التاريخي للمنتخب الأوروجواياني، وحصد مع منتخب بلاده لقب بطولة كوبا أمريكا عام 2011.