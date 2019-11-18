رياضة | أمير مرتضى يطلب من شيكابالا المساعدة.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يطلب من شيكابالا المساعدة.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد أمير مرتضى منصور المشرف العام الكرة بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبدالرازق شيكابلا قائد الفريق على هامش مران الفريق استعداداً لمواجهة انبي في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز في الخامس والعشرين من نوفمبر القادم .

وطالب أمير مرتضى مع شيكابالا بصفته قائدا للفريق، مساعدة على تهيئة الأجواء داخل الفريق ومساعدته في توفير التركيز لكل اللاعبين وتنفيذهم لتعليمات الجهاز الفني.

وحضر أمير مرتضى المران برفقة علاء مقلد عضو مجلس الإدارة من أجل الاطمئنان على الفريق، حيث حرص الجهاز الفني واللاعبون على مصافحتهما.

ويستعد الزمالك لمواصلة مشواره في الدوري المصري بمواجهة نادي انبي في الجولة السادسة وبعدها السفر الى الكونغو لمواجهة مازيمبي في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .