المغرب: حسنية أغادير والاتحاد البيضاوي يتواجهان في نهائي كأس العرش









اسماء السيد - الرباط: يتواجه فريقا الاتحاد البيضاوي وحسنية أغادير، الاثنين، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، في نهائي مسابقة كأس العرش في كرة القدم، للموسم 2018 – 2019.

وكان الفريق البيضاوي، الممارس في دوري الدرجة الثانية، قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه بنتيجة هدف لصفر في الدور نصف النهائي على فريق الدفاع الحسني الجديدي، بينما وصل فريق حسنية أكادير للمقابلة النهائية بعد تجاوزه عن ذات الدور فريق المغرب التطواني بثلاثية نظيفة.

واختارت مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عادل زوراق حكما رئيسيا للنهائي، بمساعدة عصام بنبابا وقبة ياسين، وهشام التمسماني حكم رابعا وحمزة الفارق حكما للفار (تقنية الفيديو المساعد للحكم).

وينتظر أن يكشف نهائي 2018 – 2019 عن الفريق الـ18، الذي سينضاف إلى الفرق المغربية التي سبق لها أن توجت بمسابقة كأس العرش، التي بدأ تنظيمها بعد استقلال المغرب، حيث انطلقت في أول موسم لها سنة 1957. وكان مولودية وجدة أول فريق يتوج بها.

نهائي كأس العرش بين الاتحاد البيضاوي وحسنية أغادير

وسبق أن فاز بكأس العرش 17 فريقاً. ويعتبر الجيش الملكي الأكثر تتويجاً بـ11 مرة، وذلك سنوات 1959، 1971، 1984، 1985، 1986، 1999، 2003، 2004، 2007، 2008 و2009، متبوعا بالوداد البيضاوي بـ 9 مرات، سنوات 1970، 1978، 1979، 1981، 1989، 1994، 1997، 1998 و2001؛ ثم الرجاء البيضاوي بـ 8، سنوات 1974، 1977، 1982، 1996، 2002، 2005 و2012 و2017؛ والكوكب المراكشي بـ6 مرات، سنوات 1963، 1964، 1965، 1987، 1991 و1993، وذلك إلى جانب الفتح الرباطي، بنفس العدد (6)، سنوات 1967، 1973، 1976، 1995، 2010 و2014. وتأتي مولودية وجدة في المرتبة السادسة بـ4 مرات، سنوات 1957، 1958، 1960 و1962، والمغرب الفاسي، في نفس الرتبة وبنفس العدد (4)، سنوات 1980، 1988، 2011 و2016، ثم الأولمبيك الرياضي بـ 3 مرات، سنوات 1983، 1990 و1992؛ متبوعاً بأولمبيك خريبكة مرتين، سنتي 2006 و2015، ثم النادي القنيطري سنة 1961، والنهضة السطاتية سنة 1969، وشباب المحمدية سنة 1975، والنادي المكناسي سنة 1966 ومجد المدينة سنة 2000، والراسينغ الرياضي سنة 1968، والدفاع الجديدي سنة 2013، ونهضة بركان سنة 2018.

فوز الجيش الملكي لكرة القدم النسوية

Advertisements

فاز فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، بلقب كأس العرش بعد فوزه، الأحد، على أرضية الملعب البلدي بوجدة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعته بفريق شباب أطلس خنيفرة. وتناوب على تسجيل أهداف الفريق العسكري كل من ابتسام الجريدي في الدقيقة 20، وسناء المسودي في الدقيقة 22، ونوريمان عدي في الدقيقة 84، وغزلان الشباك في الدقيقة 86.

فوز فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية

فوز فتح سطات لكرة القدم داخل القاعة

فاز فريق فتح سطات بلقب كأس العرش لكرة القدم داخل القاعة، بعد فوزه، الأحد، بنتيجة 5 أهداف مقابل 4، في المقابلة التي جمعته بنادي المدينة العليا القنيطرة.

وسجل أهداف فريق فتح سطات في هذه المباراة، التي أقيمت بقاعة 16اغسطس 1953 بوجدة، كل من عبد اللطيف فاتي في مناسبتين وعثمان بوموزو وسعد الكنية ويوسف جواد، بينما وقع أهداف فرق المدينة العليا القنيطرة كل من خالد كوري ومحمد أمين الحص وخالد سعودي وأنوار هرهور.

فوز فتح سطات لكرة القدم داخل القاعة