موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم الأثنين والقنوات الناقلة – في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم...

يلتقي المنتخب الوطني المصري لكرة القدم اليوم الأثنين، مع نظيره منتخب جزر القمر على أرضه بإستاد “دي موروني” في إطار مواجهات ذهاب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لـكأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون 2021، مع اتجاه انظار الجماهير للتعرف على تفاصيل المباراة الهامة، التي يخوضها المنتخب الوطني تحت قياده مدربه الفني كابتن حسام البدري، خاصةً بعد الأداء الضعيف مؤخراً أمام كينيا والذي نتج عنه انتهاء المباراة بنتيجة 1-1.

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

المباراة التاريخ الموعد القنوات الناقلة مصر × جزر القمر الأثنين 18/11/2019 3 عصراً بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 1 تايم سبورت على التردد الأرضي

يأمل المنتخب المصري في لقاء اليوم أمام جزر القمر، أن يحقق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل الحفاظ على آماله في التأهل لكأس أمم افريقيا، فوفقاً لقوانين الكاف المنظمة للبطولة يتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني، وفي حالة إذا لم يحقق المنتخب المصري الفوز اليوم سيكون أمام مهمة صعبة للتأهل خلال الأدوار المقبلة.

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كابتن حسام البدري في مبارة اليوم أمام تحدي ومواجهة جديدة، حيث يدرس خطط اللعب التي سيخوض بها اللقاء أمام جزر القمر، وما يمكن اجراءه من تغييرات في المراكز لتحسين الأداء عن مباراة كينيا خاصةً مع التراجع الذي لوحظ في مستوى الفريق عامةً وبعض اللاعبين بشكل خاص، إلا أن قلة الأسماء المتاحة على مقعد البدلاء ستجبره على الاستعانة ببعض الأسماء التي لعبت في مباراة كينيا، كأحمد الشناوي وأحمد فتحي وأحمد حجازي ومحمود علاء.

وإلى جانب صعوبة اختيار أوراق البدلاء، يواجه المنتخب صعوبة في ارتفاع معدلات الرطوبة في جزر القمر والتي تصل إلى 75%، وهو ما يجعل اللاعبين في حالة ارهاق طوال الوقت، وسيطالب الجهاز الفني من القائمين على المباراة التوقف بعد مرور نصف ساعة لإراحة اللاعبين وشرب العصائر والمياة لمواجهة الرطوبة، فضلاً عن مطالبة اللاعبين بتوزيع جهدهم خلال المباراة ونقل الكرة بين الأقدام خشية التعرض للإجهاد والإصابات.

وفي سياق آخر، يدخل منتخب جزر القمر مباراة اليوم، من أجل تحقيق الفوز ليواصل الإنفراد بصدارة المجموعة، وهو مدعوم بمعنويات عالية للعب على أرضه وبعد فوزه على توجو بهدف دون رد في توجو، في اطار منافسات الجولة الأولى، وبالتالي فإن هدفه الحصول على ثلاث نقاط من مباراة اليوم مستغلاً عوامل الأرض والجمهور.

يذكر أن مباراة اليوم، هي الأولى التي تجمع بين مصر وجزر القمر في تاريخ المنتخبين، سواء في تصفيات أمم افريقيا أو في تاريخ أي مواجهات ودية أخرى.