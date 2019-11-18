الأهلي يواجه الطلائع والزمالك مع الجونة في دوري 2001

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأثنين منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها لقاء الأهلي مع طلائع الجيش، ومباراة الزمالك مع الجونة.
وكانت لجنة القطاعات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد قررت تقديم موعد مباريات الأسبوع الخامس عشر من دوري الجمهورية لمواليد 2001 واقامتها اليوم بدلا من يوم 22 نوفمبر ، نظرا لسفر منتخب الشباب إلى تونس للمشاركة في دورة شمال إفريقيا.
وتتضمن الجولة 15 للمسابقة 8 مباريات على النحو التالي:
- الزمالك مع الجونة
- سموحة مع الانتاج الحربي
- حرس الحدود مع طنطا
- انبي مع اف سي مصر
- طلائع الجيش مع الاهلي
- بيراميدز مع وادي دجلة
- الاتحاد السكندري مع المصري
- مصر للمقاصة مع الاسماعيلي
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